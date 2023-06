Sarà Bari-Cagliari la finale playoff per conquistare la serie A

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 3 giugno 2023) Ilha conosciuto stasera la sua avversaria per la doppiadeidiB, con match d'andata fissato alle 20.30 di giovedì 8 giugno e il ritorno che verrà disputato domenica 11, sempre alle 20.30. Dopo il pirotecnico successo in rimonta in Sardegna - da 0-2 a 3-2 - aldi Claudio Ranieri è bastato il pareggio per 0-0 contro il Parma, perl'ultimo atto che vale la promozione inA; Al Parma di Pecchia sarebbe bastato l' 1-0 nei tempi regolamentari per ribaltare il verdetto e per andare avanti, grazie al miglior piazzamento conquistato nella stagione regolare. Ma inci andrà ildi Ranieri.