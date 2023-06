Samsung Galaxy Watch 6 appare sulla certificazione FCC | i dettagli chiave

(Di sabato 3 giugno 2023) Siamo a conoscenza che, in vista dei prossimi mesi,dovrebbe rendere noti i nuovi smartdella serie6. La prossima linea dovrebbe essere composta da due orologi intelligenti: il6 ed il6 Classic; entrambi dovrebbero essere svelati insieme aiZ Fold 5 e Z Flip 5 verso i mesi di luglio/agosto prossimi. In un nuovo rapporto, è stato fatto sapere che la serie6 è stata inserita nel famoso database didella Federal Communications Commission (FCC). Stando a quanto emerso dall’elenco di, il ...

I risultati sono generalmente buoni (ottimi su top di gamma come iPhone 14 Pro Max, oS23 Ultra). Tuttavia ad oggi ancora non si possono paragonare nemmeno lontanamente con i risultati ...Lo smartphone più completoS23 Ultra , in offerta oggi da smartapp a 883 euro oppure da eBay a 959 euro . 2 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame Notizie Relazionate Articolo ......73.95 x 170.82 x 7.35 mm 6.9 pollici - 2640x1080 px vivo X Flip 75.25 x 166.42 x 7.75 mm 6.74 pollici - 2520x1080 px Oppo Find N2 Flip 75.2 x 166.2 x 7.45 mm 6.8 pollici - 2520x1080 px...

Il Samsung Galaxy A14 è ora in offerta ad un nuovo minimo storico su Amazon: si tratta dello smartphone da comprare per chi vuole spendere poco. Il Samsung Galaxy A14 conviene sempre di più e ora è in ...Il potentissimo flagship compatto Samsung Galaxy S22 5G si trova oggi al suo minimo storico su Amazon: lo pagherete solo 499,00€, spese di spedizione incluse. Il potentissimo flagship compatto Samsung ...