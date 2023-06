Sampdoria | il tribunale concede altri quattro mesi | il club potrà iscriversi al campionato di Serie B

(Di sabato 3 giugno 2023) Buone notizie per la, che ha ricevuto daldi Genova120 giorni per la composizione negoziata dello stato di crisi, la cui scadenza era prevista per il 6 giugno. Questiconsentiranno di completare l’accordo di ristrutturazione del debito e di perfezionare la cessione della società ad Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. Infine, i blucerchiati potranno formalizzare l’iscrizione al prossimodiB entro il 20 giugno, consegnando allo Covisoc tutta la documentazione richiesta. A riportarlo è l’emittente tv Primocanale. SportFace.

