Commenta per primo Laè salva ma ora vuole tornare subito in A. Radrizzzani e co. sono già al lavoro per pensare alla nuova squadra da allestire, a partire da tecnico e direttore sportivo. Le idee per la scrivania ...club, invasati dalla Superlega, non volevano - e soprattutto non potevano per il ... E ora laha rischiato il fallimento. Fa ridere e anche riflettere. O forse fa solo piangere. Il ...... Sindaco di Roma, e Alessandro Onorato, assessore aiEventi, Sport, Turismo e Moda. 3356,8 I ... Serie A latorna in campo alle 18 contro la Lazio Posted on 17 Ottobre 2020 15 Ottobre 2020 ...

Samp, grandi manovre: due nomi per il ds e un sogno per la panchina Calciomercato.com

Calciomercato Serie B: Kolarov nuovo DS del Pisa, la Sampdoria già in contatto con Chiellini Pirlo e De Rossi che intrigo!Contro la Samp l'ultima partita della stagione: il Napoli punta alla 14esima vittoria interna e ad arrivare a 45 punti totali casalinghi che rappresenterebbero un altro primato di ...