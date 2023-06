Salerno | ‘Visita Pastorale Sinodale’ | la Celebrazione d’apertura in Cattedrale

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ in programma il 6 giugno, alle ore 20, presso ladi, ladella VisitaSinodale presieduta dall’Arcivescovo di-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi che, a partire dal 24 settembre prossimo, si recherà, personalmente, in tutte le parrocchie dell’Arcidiocesi. Sono trascorsi oltre venticinque anni da quando l’Arcivescovo Monsignor Gerardo Pierro indisse l’ultima Visita. Quest’anno, nello spirito del cammino sinodale e anche in preparazione al Giubileo del 2025, l’Arcivescovo S.E. Monsignor Bellandi ha indetto, dunque, la sua prima Visita, per “farsi prossimo di questo amato popolo di Dio e così perpetuare più efficacemente l’opera di ...