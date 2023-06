Salerno | pulizia delle spiagge in corso

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPulita rispedisce al mittente con tanto di foto che mostrano gli operai al lavoro sullele critiche sul mancato intervento. In una nota, la società guidata dall’amministratore unico Enzo Bennet invece ricordato che già dal 1 Maggio si lavora su tutte ledel Comune diper garantirne la normale fruibilità da parte dei cittadini. Le mareggiatesettimane scorse, evento naturale e non certo prevedibile, hanno reso necessario un ulteriore intervento diche, proprio in queste ore, viene effettuato e completato con la rimozione di alberi, rami e tanti altri detriti che le onde hanno portato sulla riva. Questo tipo di attività richiede anche l’utilizzo di mezzi speciali. “Insieme ai cittadini di ...