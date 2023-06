Rybakina-Sorribes Tormo non si gioca | ecco cosa succede con le scommesse

Leggi su sportface

(Di sabato 3 giugno 2023) Elenasi ritira dal Roland Garros. Colpo di scena nella mattinata odierna con la recente vincitrice degli Internazionali BNL d’Italia che ha dato forfait e non giocherà il suo match di terzo turno sul Philippe Chatrier contro la spagnola Sarache così accede agli ottavi di finale senzare., testa di serie numero quattro del seeding, era una delle grandi favorite per la vittoria finale.per chi avevato la partita? Per quel che concerne le, visto che non si èto neanche un punto, la partita viene considerata nulla (VOID). Quindi se era unata singola i soldi verranno rimborsati, qualora invece fosse inserita in una multipla ...