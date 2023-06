Rugby femminile | Eccellenza 2023 | Valsugana-Villorba 28-3 Le patavine conquistano lo Scudetto!

Leggi su oasport

(Di sabato 3 giugno 2023) La Finale Scudetto del campionato di2022-disi conclude come lo scorso anno: al “Quaggia” di Mogliano Veneto, ilPadova, si conferma campione d’Italia, battendo nell’ultimo atto, così come accaduto nel 2021-2022, il. Il punteggio finale recita 28-3, frutto di un primo tempo chiuso sul 7-3 dalle, le quali poi dilagano nella ripresa, mettendo a segno altre tre mete, con le quali legittimano il successo. Da sottolineare come il match sia stato l’ultimo in carriera per il mediano di mischia del, Sara Barattin, 4 Scudetti e 116 Caps in Nazionale., Serie A: Calvisano-Volvera 19-17. Titolo e promozione in ...