Rotondi | in due accoltellati dopo lite in casa | uno è grave | arrestata coppia

(Di sabato 3 giugno 2023) Sla, in due vengono feriti con un coltello. Un 40enne versa ora in gravi condizioni. L'episodio si è verificato nella serata di ieri in un'abitazione di. I presunti...

Scoppia la lite, invengono feriti con un coltello. Un 40enne versa ora in gravi condizioni. L'episodio si è verificato nella serata di ieri in un'abitazione di. I presunti responsabili sono stati arrestati ...Secondo una prima ricostruzione, iavrebbero raggiunto un'abitazione adove Luciano era atteso da un incontro con alcune persone che lo avrebbero accusato di aver messo a segno un furto. ...... in esecuzione di un'ordinanza applicativa di misura cautelare disposta dal gip del Tribunale competente Marcellosu richiesta della procura territoriale. Iuomini, che dovranno ...

Rotondi: due persone accoltellate, grave 40enne il Caudino

Furiosa lite in casa, al culmine della quale, verso le 20.30 di ieri, due persone hanno riportato ferite da arma da taglio. Grave un 40enne. Due arrestati. Procedono i carabinieri della stazione di Ce ...Due persone hanno riportato ferite da armi da taglio, una delle quali più serie. Due gli arresti Un 40ene è ricoverato in gravi condizioni in ospedale in seguito ad un litigio familiare scaturito in v ...