Rotondi | chiarimento finisce a coltellate | un ferito grave

(Di sabato 3 giugno 2023) Un uomo e una donna sono stati arrestati a, in provincia di Avellino, in quanto accusate di aver accoltellato due persone, una delle quali feritamente, al culmine di una lite per un presunto furto. Unfinito male con due persone ac, una delle quali ricoverata al “Moscati” di Avellino in gravi condizioni.

Un chiarimento finito male con due persone accoltellate, una delle quali ricoverata al "Moscati" di Avellino in gravi condizioni. È accaduto nella serata di ieri a Rotondi, in provincia di Avellino. Scoppia la lite, in due vengono feriti con un coltello. Un 40enne versa ora in gravi condizioni. L'episodio si è verificato nella serata di ieri in un'abitazione di Rotondi.