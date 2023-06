Roma | Mourinho e l’incontro con Friedkin per il futuro

(Di sabato 3 giugno 2023) Ildi Joséallaè ancora tutto da decifrare, il tecnico vorrebbe rimanere con alcuni cambiamenti e intanto incontra iIldi Joséallaè ancora tutto da decifrare, il tecnico vorrebbe rimanere con alcuni cambiamenti e intanto incontra i. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore portoghese incontrerà la dirigenza per capire se c’è la possibilità di continuare il progetto in giallorosso.

- Joséa Trigoria si è isolato da tutte le situazioni extracampo e che lo stanno riguardando. Dai comunicati Uefa e l'inchiesta, alle critiche ricevute dopo la finale: il tecnico ...e Friedkin, confronto al gelo: incontro per pianificare il futuro o per dirsi addio MALUMORE A tal punto che per la prima volta da quando Dan e Ryan sono arrivati a, hanno annusato del ...Al netto del lessico da trivio, che purtroppo è l'abbecedario di questo ambiente,ha espresso un'emozione condivisa da tutti coloro che hanno guardato la partita della parte della: ...

Per la prima volta dopo la finale persa lo Special One ha incrociato il presidente giallorosso al Fulvio Bernardini: cosa è successo ...Via all'indagine sui comportamenti e le frasi di Mourinho dopo Siviglia-Roma. Offese a Taylor: inchiesta Uefa. Contatto a Trigoria con i Friedkin. Ora il tecnico portoghese rischia una squalifica: nel ...