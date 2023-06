Roma | furto con auto-ariete a I Pannizzieri I proprietari | ‘Non ci ferma neanche questo’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 giugno 2023) Nella notte scorsa, tra venerdì e sabato 3 giugno, hanno messo a segno unin una nota paninoteca in via Carlo Ludovico Bragaglia, zona Bufalotta a, a I. Hanno sfondato la vetrina con un’e hanno portato via la cassamatica. Uno choc per i gestori, due soci, che nonostante gli ingenti danni e ilsubito non si sono fatti prendere dal panico, né si sono demoralizzati. ‘questo ci’ hanno detto. ‘Abbiamo lavorato tutta la notte – hanno spiegato – per aprire regolarmente anche oggi’. E così è stato. Sondano la vetrina con l’per mettere a segno il colpo È successo nella scorsa notte. Ignoti hanno sfondato la vetrina della paninoteca con ...