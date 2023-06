Roma | affetto da demenza senile ingerisce involucro con cocaina e muore

(Di sabato 3 giugno 2023) (Adnkronos) – Un uomo è morto dopo aver ingerito uncontenente. E’ successo ieri in un appartamento di via Carlo Arturo Jemolo, nel quartiere San Basilio, adove la polizia è intervenuta per la segnalazione di un uomo colto da malore. Secondo quanto ricostruito la vittima, un sessantanovenne che soffriva di, avrebbe ingerito la sostanza che aveva portato in casa un amico del figlio, ora denunciato per detenzione di droga. L'articolo proviene da Italia Sera.

E' successo ieri in un appartamento di via Carlo Arturo Jemolo, nel quartiere San Basilio, adove la polizia è intervenuta per la segnalazione di un uomo colto da malore. Secondo quanto ...

