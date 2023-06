Roma | a fuoco appartamento a Mostacciano | morta una donna

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 giugno 2023) Ancora uno spaventoso incendio a, costato un’altra vittima. Nella giornata di ieri, 2 giugno, il cielo dinon si è tinto solo delle consuete scie tricolore per celebrare la Festa della Repubblica, ma anche di scie nere e dense: quelle di due drammatici incendi. Uno avvenuto a Colli Aniene dove le fiamme hanno avvolto un palazzina causando un morto e 10 ustionati e l’altro scoppiato in unche non ha lasciato scampo a unadi 89 anni la quale, impossibilitata a deambulare, se n’è andata sotto gli occhi straziati del marito che invece è riuscito a mettersi in salvo. Rogo aUn tragico incendio ha spezzato la vita di unadi 89 anni nella sua abitazione in via Sergio Forti, nel quartiere ...