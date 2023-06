Roland Garros | tabellone pieno di rimpianti per Sinner Ai quarti avrebbe trovato uno tra Nishioka e Etcheverry!

(Di sabato 3 giugno 2023) Si sta completando il terzo turno deldi singolare maschile del2023 di tennis, ed a breve scenderà in campo il tedesco Daniel Altmaier, che nel secondo turno ha eliminato al quinto set Jannik. Contro di lui il bulgaro Grigor Dimitrov, testa di serie numero 28. Il vincente di questa sfida affronterà negli ottavi di finale uno tra il tedesco Alexander Zverev, numero 22 del seeding, e lo statunitense Frances Tiafoe, numero 12 del: la sfida andrà in scena questa sera in chiusura di programma sul Campo Centrale. I possibiliper Jannikaumentano guardando oltre, al possibile avversario ai: l’ottavo di finale dell’ultimo spicchio delsi è già delineato e metterà di ...

Jannik Sinner Nella parte alta i 'Big' non sbagliano e superano senza particolari problemi i primi turni del. Situazione completamente diversa in quella bassa, dove giocatori come Jannik Sinner e Daniil Medvedev sono stati estromessi dal tabellone principale molto prima del previsto. In merito, ...Si chiama Taopatch, il curioso dispositivo qualche giorno fa dal tennista Novak Djokovic nel corso del match del secondo turno agli Open di Francia contro Marton Fucsovic. Un'immagine, quella del ...Ma se per Fabio è stata davvero l'ultima recita al, gli applausi con cui il pubblico lo accompagna verso l'uscita di scena sono il saluto più bello a un campione vero. L'ombra e la luce ...

Sonego e Musetti protagonisti al Roland Garros: due italiani agli ottavi Giornale di Sicilia

Nella parte alta i 'Big' non sbagliano e superano senza particolari problemi i primi turni del Roland Garros. Situazione completamente diversa in quella bassa, dove giocatori come Jannik Sinner e ...Lorenzo Sonego affronterà Karen Khachanov agli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione che si disputa sulla terra rossa di Parigi. Il tennista italiano incrocerà la racchetta c ...