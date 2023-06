Roland Garros | Cocciaretto | ' Oggi troppo negativa | ma la sconfitta mi farà crescere'

(Di sabato 3 giugno 2023) "sono statain tanti momenti, ho pensatoa quello che non andava e poco a come vincere il punto. Ma questami, mi aiuterà a migliorare". Elisabetta ...

Elisabetta Cocciaretto racconta così le sensazioni dopo la sconfitta contro Bernarda Pera e l'eliminazione al terzo turno al. "E' stata una bella esperienza" commenta nell'intervista a ...In chiusura, abbiamo chiesto un pronostico su chi vincerà il torneo femminile del:" Mi piace molto come gioca Jabeur, ma credo che la favorita sia Swiatek che sta giocando ad un ...(Photo by Anne - Christine POUJOULAT / AFP) Uno dei protagonisti delè certamente il tennista brasiliano Thiago Seyboth Wild. Che - da numero 172 del mondo - ha eliminato Medvedev anche ...

Musettii - Norrie - Roland Garros Highlights - Tennis video Eurosport IT

'Oggi sono stata troppo negativa in tanti momenti, ho pensato troppo a quello che non andava e poco a come vincere il punto. Ma questa sconfitta ...Il viaggio dell'azzurra si conclude al terzo turno. Elisabetta, tra due lunedì, diventerà comunque l'italiana numero uno la 40 al mondo. La kazaka, fresca vincitrice di Roma, non scende in campo per ...