Roland Garros 2023 oggi | orari | ordine di gioco 3 giugno | programma | tv | streaming

(Di sabato 3 giugno 2023) Continua lo spettacolo al, secondo Slam stagionale. Quest’scenderanno in campo i restanti tennisti presenti nei sedicesimi di finale dei due tabelloni di singolare (maschile e femminile) e il divertimento sarà sicuramente bene. In campo maschile i giocatori più attesi sono sicuramente il norvegese Casper Ruud (testa di serie n.4) e il danese Holger Rune (n.6 del seeding): il primo se la vedrà con il cinese Zhizhen Zhang, mentre il secondo sfiderà l’argentino Genaro Alberto Olivieri. Tra le donne c’è invece grande curiosità per vedere giocare nuovamente la numero 1 al mondo Iga Swiatek, che sarà impegnata contro la cinese Xiyu Wang, e l’italiana Elisabetta Cocciaretto, che dovrà affrontare la statunitense Bernarda Pera nel terzo match sul campo 7. Le partite più importanti del ...