Roland Garros 2023 | Elisabetta Cocciaretto ko con Bernarda Pera tra acciacchi e rimpianti al terzo turno

(Di sabato 3 giugno 2023) L’Italia saluta definitivamente il torneo femminile delcon il ko di. Un’uscita amara per la ventiduenne anconetana, che esce infatti in lacrime dal match con: un 6-4 7-6 che le lascia mille pensieri per l’andamento della sfida. Per sei volte in vantaggio di un break a favore, per sei volte recuta; tutta esperienza, ma sa di avere sprecato una potenziale occasione per accedere agli ottavi di uno Slam. Traguardo che raggiunge per la prima volta la statunitense nata in Croazia, dove affronterà una tra Olga Danilovic ed Ons Jabeur. Al momento di scendere in campo, è evidente la fasciatura dell’azzurra sul ginocchio sinistro, rattoppato alla bell’e meglio. I problemi fisici non si fanno sentire quando si tratta di ...

Finisce al terzo turno, ma tra i rimpianti, il di Elisabetta Cocciaretto . L'italiana (ultima azzurra ancora in tabellone a Parigi) è stata sconfitta dalla statunitense Bernarda Pera , numero 36 nel ranking WTA, che si è imposta in ...

