Roland Garros 2023 | day 7 | attesi Swiatek | Ruud | Zverev e Rune Favola Cocciaretto

Leggi su sportface

(Di sabato 3 giugno 2023) Il settimo giorno di sfide al, prestigioso torneo Slam, si svolgerà sabato 3 giugno. Tutto pronto in quel di Parigi per il terzo turno dell’evento francese, con i campi in rosso che ospiteranno le abilità straordinarie dei più rilevanti protagonisti di questa nuova era del tennis. In campo Igae Casper, per citare due tra i più, così come l’italiana Elisabetta, pronta a proseguire la suaparigina. Tante sfide interessanti e atleti volenterosi di sognare in un ambito dalla tradizione iconica come quello del. Di seguito la presentazione del day 7. PROGRAMMA E COPERTURA TV CALENDARIO ATP CALENDARIO WTA MONTEPREMI TABELLONE...