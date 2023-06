Ripulisce area verde divenuta discarica | punito con 118 euro di multa

Quando mio padre ha ripulito l'ha anche raccolto 37 bottiglie di birra vuote. La sua idea era quella di tenerla pulita e utilizzarla in piccola parte per seminare fagiolini e carote. Ma il suo ...Quando mio padre ha ripulito l'ha anche raccolto 37 bottiglie di birra vuote. La sua idea era quella di tenerla pulita e utilizzarla in piccola parte per seminare fagiolini e carote. Ma il suo ...... per quanto possibile in senso costruttivo dando voce a chi il mare lo, dalla plastica ... Immancabili l'dedicata a Food Truck, Cucine di Strada e Birre Artigianali, l'Enoteca con oltre ...

Ripulisce l’area verde dai rifiuti a Padova, poi pianta i fagioli: 118 euro di multa ilmessaggero.it

Il 56enne cinese residente a Padova da oltre vent'anni aveva pensato di ripulire il terreno, usandone una parte per la semina. Dopo la segnalazione di un altro residente è arriva la multa, con tanto d ...Insieme ai volontari, il gruppo dirigente della Fai Cisl Sicilia, della Fai Cisl Messina, con il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, hanno restituito alla collettività un’area ...