Rifiuti | Mase | in GU il decreto sul Registro per la tracciabilità

(Di sabato 3 giugno 2023) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ilinterministeriale sul nuovoElettronico Nazionale per ladei(RENTRi). Oltre ad assicurare l'attività di controllo ...

Oltre ad assicurare l'attività di controllo sui, il nuovo sistema intende mettere a ... E' quanto informa una nota del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ()."L'obiettivo - ...Oltre ad assicurare l'attività di controllo sui, il nuovo sistema intende mettere a ... Il Rentri entra in vigore il 15 giugno e prevede 'un ampio periodo transitorio', precisa la nota del. ...Oltre ad assicurare l'attività di controllo sui, il nuovo sistema intende mettere a ... Il RENTRi è gestito dalcon il supporto tecnico - operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e ...

Rifiuti: MASE, in Gazzetta Ufficiale il RENTRi, nuovo Registro per la ... MASE

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto per l'entrata in vigore del nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.Il Rentri è gestito dal Mase con il supporto tecnico-operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio per la gestione del sistema informativo centrale. (ANSA) ...