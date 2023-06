(Di sabato 3 giugno 2023) Bergamo. Se saranno saluti, domenica (4 giugno) al Gewiss Stadium al termine del match contro il Monza lo si capirà, probabilmente. Perché sette anni così non si dimeticano e non ce la si cava certo con un applauso che è di routine. Sempre che addio sarà, perché tra Gian Pieroe l’Atalanta la partita è ancora aperta. Ildel tecnico si risolverà nel giro di giorni, questo è poco ma sicuro. Impensabile prendere ancora del tempo, considerando l’inizio della prossima stagione tra due mesi e mezzo e la fine della attuale decisamente oltre le abitudini. Per la programmazione, per la rivoluzione, se rivoluzione sarà. Già la scorsa estate i dubbi si erano palesati e riguardavano gli obiettivi: guardandosi indietro, la famosa teoria delle “tre strade” si è risolta in un compromesso, che ha comunque portato ad un’altra stagione europea ...

Sorridiamo delle cose che non riusciamo a lasciare, perché, in fondo, sono i fantasmi a tenerci attaccati alla vita e a determinare cosa saremo. Possiamoferiti, azzoppati dalla ...... con la manina di Lorenzo Cesa, prolungando la possibilità dinei ruoli apicali ai ... posizionato sulla necessità diavanti con profili esperti, che già conoscono i meccanismi degli ...Devo anchea scuola, ma a volte non lo faccio( ride,ndr) . Non so bene come descrivermi. Sono una ragazza simpatica, interessata alle persone. Mi piacesempre umile, come dice il mio ...

Restare o andare Il dilemma di Gasperini e i nodi da sciogliere sul futuro BergamoNews.it

Bergamo. Se saranno saluti, domenica (4 giugno) al Gewiss Stadium al termine del match contro il Monza lo si capirà, probabilmente. Perché sette anni così non si dimeticano e non ce la si cava certo c ...Anche quest'anno ritorna rEstate in città, la rassegna di manifestazioni culturali, spettacoli, concerti e altro, per un totale di 70 eventi, che si terranno da maggio a settembre per vivere insieme l ...