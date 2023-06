Renzi e la moglie al royal wedding in Giordania | cosa hanno regalato agli sposi

(Di sabato 3 giugno 2023) Matteoe laAgnese Landini, gli unici italiani presenti al matrimonio reale in. Lo scatto social ed il regalo per i novelli

Scrive così Matteosul suo profilo Instagram, mentre con lasi trova in terra straniera, unici invitati italiani alle nozze reali del principe. E se già questo ha fatto storcere il naso ...La regina Rania di Giordania e la sceicca Mozah bint Nasser, 58 anni,del precedente emiro del Qatar e madre dell'attuale sovrano. Sfoggia una cappa di Valentino (di cui è proprietaria, ...Lo scrive su Twitter il leader di Italia Viva, postando una foto con lascattata davanti alle celebri rovine di Petra. Pd in tilt,smaschera Schlein: "Sa vincere le primarie ma perde le ...

Renzi e la moglie, William e Cate: chi sono tutti gli invitati al royal ... ilGiornale.it

Matteo Renzi e la moglie Agnese Landini, gli unici italiani presenti al matrimonio reale in Giordania. Lo scatto social ed il regalo per i novelli sposi ...Matteo Renzi tra reali, vip e capi di Stato di tutto il mondo. Il senatore di Italia Viva e direttore del Riformista ha partecipato assieme alla moglie Agnese al Royal Wedding in Giordania tra l’erede ...