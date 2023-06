Regolamento quarti di finale Mondiali Under 20 2023 | cosa succede in caso di pareggio

Leggi su sportface

(Di sabato 3 giugno 2023) Ildeididei20: eccoindi. Continua la fase a eliminazione diretta del torneo Fifa per formazioni U20 e con idicontinua la corsa verso il titolo. Indi parità al 90?, come in tutti i grandi tornei di calcio si disputeranno due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, indi ulteriore parità per stabilire chi avanzerà aiverranno tirati i calci di rigore. SportFace.