Regione Lazio PNRR | anticipato l’acquisto di apparecchiature tecnologiche per gli ospedali

All'iniziativa è stato concesso anche il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del ministero della Salute, dellae di Roma Capitale. La Fondazione Atena, costituita ...... ricca di contenuti etico socioculturali ed analoghe espressioni sono pervenute dall'On.le Edy Palazzi , Vice Presidente della Commissione Cultura della, che ha concesso per l'occasione ...Come informano dallanel bollettino medico: al Sant'Eugenio sono state ricoverate tre persone: una in Rianimazione per intossicazione da monossido di carbonio; le altre due, al Centro ...

Oltre 9 milioni di euro per la Facilitazione Digitale: 209 i centri nel Lazio RomaToday