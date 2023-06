Real Madrid | ufficiale l’addio di Hazard con un anno d’anticipo

(Di sabato 3 giugno 2023) 100 milioni per acquistarlo e un rapporto mai sbocciato: Edenlascia ilcon unIldice addio, con undi anticipo, a Eden. Il calciatore belga saluta la Casa Blanca dopo essere costato 100 milioni, ma senza mai lasciare la sua impronta. Di seguito il comunicato del club. «C.F. ed Edenraggiunto un accordo in base al quale il giocatore sarà escluso dal club a partire dal 30 giugno 2023. Edenfa parte del nostro club da quattro stagioni, nelle quali ha vinto 8 titoli: 1 Coppa dei Campioni, 1 Mondiale per Club, 1 Supercoppa Europea, 2 Campionati, 1 Coppa del Re ...

Rimarrà un rimpianto, un ' Chissà cosa sarebbe stato se ..' l'avventura di Eden Hazard al. L'esterno belga, arrivato nell'estate del 2019 dal Chelsea alla Casa Blanca per ben 1oo milioni di euro , ha deciso di salutare la Spagna con un anno in anticipo rispetto alla sua ...Commenta per primo E' una giornata di addii in casa. Dopo Asensio e Mariano Diaz, il club spagnolo comunica ufficialmente la conclusione del contratto anche dell'attaccante belga Eden Hazard . 'Iled Eden Hazard hanno raggiunto ...... andata semifinale 2021/22, Barcellona 91.553 " Barcellona -, ritorno quarti 2021/22, Barcellona 72.262 - Barcellona - Chelsea, ritorno semifinale 2022/23 60,063 " Arsenal - Wolfsburg, ...

Real Madrid, il sogno Mbappé: i due fattori per l'affare dell'estate Calciomercato.com

Sarà rivoluzione nel reparto offensivo del Real Madrid in estate. I Blancos oggi hanno ufficializzato gli addii di Hazard, Asensio e Mariano Diaz. Il club di Florentino Perez potrebbe ...Finisce l’era di Eden Hazard al Real Madrid. Il fuoriclasse belga era stato acquistato dai Blancos nel 2019 versando 100 milioni di euro nella casse del Chelsea. Hazard aveva il contratto in scadenza ...