Real Madrid | Asensio ha già scelto il suo futuro dopo l'addio

... qualificazioni incluse 9 Ewa Pajor (Wolfsburg) 7 Cloé Lacasse (Benfica) 6 Kadidiatou Diani (Paris) 6 Fenna Kalma (Twente) 6 Caroline Weir () 6 Mateja Zver (St. Pölten) 5 Stina ...Commenta per primo Ilè alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione, che ci sia o meno Benzema . Kane e Havertz sono i giocatori che sembrano più vicini. Tuttavia, non sono gli unici. L'ultimo è ...Il club ha infatti ufficializzato che il 37enne, ex capitano del, lascerà Parigi dopo due stagioni. "La leadership, lo spirito di squadra e la professionalità di Sergio, combinate con la ...

Real Madrid, il sogno Mbappé: i due fattori per l'affare dell'estate Calciomercato.com

L'Inter in questo calciomercato potrebbe piazzare un colpo importante: Marotta è pronto a prenderlo dal Real Madrid.Alla fine della stagione in maglia Stella Rossa Belgrado Facundo Campazzo firmerà per la prossima con il Real Madrid, grosso modo alle condizioni che avevamo annunciato nel corso del ...