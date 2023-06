Real Madrid | arriva l’ufficialità sul futuro di Asensio

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 giugno 2023) Il comunicato ufficiale pubblicato dalsuldi Marcocon la maglia dei blancos. I dettagli Di seguito il comunicato ufficiale delsu Marco. IL COMUNICATO UFFICIALE – «Ilesprime gratitudine e affetto per Marco, giocatore che ha difeso il nostro stemma e la nostra maglia per sette stagioni. Èto alquando aveva solo 20 anni ed è riuscito a entrare nella storia del nostro club come parte di una squadra che è stata protagonista di uno dei nostri periodi di maggior successo. Marcoha vinto 17 titoli con il: 3 Coppe ...