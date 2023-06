a Vicenza nel weekend da parte del movimento non vax "ViVi". Sono stati imbrattati i muri dell'ospedale San Bortolo e anche di un cimitero della città, con scritte che associano i ...Prima il. Poi la 'sfida' agli agenti. Un uomo di 36 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato nella notte tra lunedì e martedì a Milano con l'accusa di danneggiamento aggravato dopo ...la scorsa notte in via Borgovico vecchia a Como. Diverse le segnalazioni. Verso le 5 del mattino - come riportato da alcuni abitanti - un gruppetto di persone ha iniziato a urlare e ...

Raid vandalico dei no vax sui muri di Vicenza - Veneto Agenzia ANSA

Raid vandalico a Vicenza nel weekend da parte del movimento non vax "ViVi". Sono stati imbrattati i muri dell'ospedale San Bortolo e anche di un cimitero della città, con scritte che associano i deces ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province. Noi e i nostri fornitori ...