Rai | Rossi | “Farei un cartoon su d’Annunzio Fiume è stata la più grande epopea libertaria”

(Di sabato 3 giugno 2023) Un nuovosu un personaggio storico? Il direttore generale della Rai Giampaolonon ha dubbi. Lo farebbe su Gabriele. Lo afferma rispondendo a una domanda davanti alla platea dis on The Bay – International Festival of Animation, Transmedia and Meta-Arts. Promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com. Scherza con i cronisti: “Non vorrei fare il passatista, visto che mi descrivono come un futurista… però noi siamo qui, nella città di Gabriele. In un luogo molto rappresentativo come la ex fabbrica del liquore Aurum il cui logo e il cui nome furono ideati proprio da lui”. E dunque, l’idea di fare unproprio sul Vate lo intriga e sarebbe un progetto auspicabile per far conoscere gli innumerevoli risvolti del ...

