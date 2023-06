Quasi amici | addio all' imprenditore paralizzato interpretato da François Cluzet

(Di sabato 3 giugno 2023) Il ricordo dei registi I registi di '' Éric Toledano e Olivier Nakache, via Twitter, hanno ricordato l': 'Abbiamo appena appreso con grande tristezza della morte del nostro ...

Per la carta stampata un gruppetto di vecchifirme eccellenti: Pigi Battista, Filippo ...al completo il fronte dei direttori delle principali agenzie di informazione con Luigi Contu dell'...Il ricordo dei registi I registi di '' Éric Toledano e Olivier Nakache, via Twitter, hanno ricordato l'imprenditore: 'Abbiamo appena appreso con grande tristezza della morte del nostro amico Philippe Pozzo di Borgo. Accettando ...Infatti, come riportato da Le Figaro , è morto a Marrakech a 72 anni l'imprenditore e aristocratico francese Philippe Pozzo di Borgo , l'uomo tetraplegico che ispirò il film '', ...

Morto Philippe Pozzo di Borgo, il disabile che ispirò il film «Quasi amici» Avvenire

Philippe Pozzo di Borgo, l'imprenditore che ispirò il film campione di incassi "Quasi amici", si è spento all'età di 72 anni a Marrakech. A prestargli il volto sul grande schermo nel 2011 fu l'attore ...Philippe Pozzo di Borgo, imprenditore e aristocratico diventato tetraplegico a seguito a un incidente in parapendio che ispirò la storia del film «Quasi amici» ...