Quando esce L’Amica Geniale 4 stagione | trama e cast di Storia della bambina perduta

Leggi su spettacoloitaliano

(Di sabato 3 giugno 2023)accompagnerà il pubblico per tutta l’estate, in attesaquarta e ultimache chiuderà il ciclo del best-seller di Elena Ferrante. Si chiama “di una famiglia” il capitolo finale di Elena e Raffaella, conosciute come Lila e Lenù. Per ragioni di età e di periodo storico sono cambiate anche le attrici principali. Dopo Gaia Girace e Margherita Mazzucco subentreranno due nuovi volti di età compresa tra i 40/50 anni.. Lae ildi...