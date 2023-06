Quali squadre possono scendere in seconda l’ultima giornata?

Leggi su justcalcio

(Di sabato 3 giugno 2023) Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! 06/02/2023 In onda alle 12:18 CEST Lo scudetto si decide alcon tutto da decidere nella lotta retrocessione Seisi batteranno per evitare l’inferno dellaDivisione questa domenica alle 21:00. IL lotta per la retrocessione sta bruciando Lui campionato di lega sarà deciso l’ultimo giorno di Lega Santandercon il grande incoraggiamento del lotta per la salvezza. le porte didivisione aprirà per lui ultima delle seinella zona bassa… IL giorno 37 ha insegnato la via diDivisione all’RCD Espanyolche si unirà al Elche, discese matematicamente per settimane. Il resto dellecoinvolte (Valladolid, Celta, Almería, Getafe, Cadice e ...