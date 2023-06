Pupo | «Io come Alessandro Impagnatiello» | la lettera assurda e fuori luogo

(Di sabato 3 giugno 2023) Si continua a parlare dell'omicidio di Giulia Tramontano, la ragazza uccisa dal compagnonella loro abitazione di Senago. Il 30enne si trova in carcere a San Vittore. Nel corso dell'interrogatorio, dopo aver provato a dire una serie di bugie, ha dichiarato di avere ammazzato Giulia a coltellate perché stressato essendo che aveva anche una relazione parallela, poi scoperta dalla Tramontano.è intervenuto scrivendo unaa Dagospia, epistola decisamente controversa e opinabile. Enzo Ghinazzi si è paragonato adper via della duplice storia d'amore che ha da moltissimi anni con Anna e Patricia: "Anche io,, sono un po' stressato dalla gestione di due rapporti sentimentali che ...

