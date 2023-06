Commenta per primo Quelle che lo separano dal fischio di inizio dell'ultima partita di Ligue 1 contro il Clermont sono le ultime ore da allenatore del Paris Saint - Germain per Christophe Galtier. ...Il tecnico accoglierebbe a braccia aperte l'ex compagno di squadra Messi, chegiocherà la sua ultima gara col: "Dell'offerta dovete parlarne con la società, per quanto riguarda l'aspetto ...Con l'undicesimo titolo di campione di Francia già in tasca, ilchiudeil suo campionato con un altro addio eccellente, quello di Sergio Ramos, che si aggiunge a Messi annunciato da tempo. Lo stesso club parigino ha voluto dare l'annuncio con un ...

PSG: stasera saluta pure Galtier, in arrivo il licenziamento Calciomercato.com

Alfredo Pedullà annuncia che nella lista di Aurelio De Laurentiis per l’allenatore del prossimo anno, rientra un nuovo profilo che è da sempre un pallino del presidente: Galtier. Il tecnico del PSG, c ...Lo spagnolo chiude stasera contro il Clermont la sua avventura in Francia. E il club gli rende onore, attraverso le parole del presidente Al Khelaifi: “Immensa gratitudine per colui che rappresenta un ...