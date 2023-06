Programmi TV di stasera | sabato 3 giugno 2023 Su Rai 3 partono le repliche de ‘L’Amica Geniale’

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 3 giugno 2023) L'Amica Geniale Rai1, ore 21.25: I Migliori dei Migliori Anni Varietà. Una serata speciale dedicata ai momenti più entusiasmanti e divertenti dell’edizionede “I Migliori Anni”. Un viaggio nella memoria, in compagnia di Carlo Conti, per ricordare fatti, mode e oggetti degli ultimi 50 anni e per rivivere insieme le emozioni regalate dai grandi ospiti, italiani e internazionali, intervenuti nel corso delle puntate. Rai2, ore 21.20: F.B.I. – 1^Tv Serie Tv. 5×13 – Mentore: Un uomo non identificato viene trovato morto in una fabbrica abbandonata. La squadra scopre che l’uomo era un informatore personale di un’agente della Narcotici. ore 22.10: F.B.I. International – 1^Tv Serie Tv. 2×12 – Indigo: Un uomo scopre che ad uccidere i suoi genitori nella Berlino della Guerra Fredda sono state alcune spie di un’unità speciale della Stasi e decide di andare a cercarne i ...