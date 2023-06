Profumi particolari e trasgressivi che infrangono ogni tabù

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 3 giugno 2023) Life&People.it Il mondo deidi nicchia è altamente inesplorato. Se la profumeria classica spazia tra romantiche note floreali, erbe aromatiche e preziosi legni orientali con lo scopo di ammaliare chiunque annusi queste creazioni, la profumeria non convenzionale ha ben altri fini, oltre che ingredienti. Sangue, sudore, secrezioni sessuali e fumo di sigaretta sono solo alcune delle proposte provenienti da alcuni creatori di, in una parola: anticonvenzionali. Stupire trasgredendo Piacere a tutti non sempre è desiderabile. Molto meglio fare scandalo, oppure trovare consensi tra quelle frange più estreme in fatto di gusti, che difficilmente vedono realizzati prodotti specifici. Se un profumo alla vaniglia è troppo semplice, di certo non si potrebbe dire per una fragranza che ...