Probabili formazioni | Milan-Verona | Krunic in dubbio

(Di sabato 3 giugno 2023) L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche delledi: in

Ledi Israele - Brasile ISRAELE (4 - 3 - 3): Tzarfati; Feingold, Lemkin, Israelov, Revivo; Kassus, Binyamin, Lugasi; Madmon, Turgeman, Senior. CT: Ofir Haim BRASILE (4 - 2 - 3 - ...Roma - Spezia, leRoma (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Zalewski, Cristante, Bove, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Belotti. All.: Foti (vice) Spezia (...Empoli - Lazio, leEmpoli (4 - 3 - 1 - 2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Grassi, Bandinelli, Akpa Akpro; Fazzini; Cambiaghi, Piccoli. All.: Zanetti Lazio (4 - 3 -...

Dopo una lunghissima annata, che per i tifosi interisti non finirà almeno fino al 10 giugno, arriva l'ultima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri vogliono blindare il terzo posto e non han ...Carmine Nunziata si affida al talento. Il rilancio di Simone Pafundi potrebbe essere la principale novità dell'Italia che questa sera, all'Estadio del Bicentenario di San Juan, affronta la Colombia ne ...