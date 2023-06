Probabili formazioni Empoli-Lazio | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Felipe Anderson pronto dal 1?

(Di sabato 3 giugno 2023) L’ultima giornata di Serie A è pronta ad andare in scena e con lei anche l’di Paolo Zanetti e ladi Maurizio Sarri. Le due compagini si sfideranno quest’oggi, sabato 3 giugno, a partire dalle ore 21.00 all’interno dello Stadio Castellani di. La gara, valida per la 38ma giornata di massima serie, sarà quindi l’ultimo atto di questo campionato 2022/23. I toscani dopo 37 turni, si trovano attualmente al 14esimo posto. Da qualche giornata gli azzurri hanno conquistato l’aritmetica salvezza. 10 vittorie, 13 pareggi e 14 sconfitte. Ben 43 i punti raccolti e una Serie A alquanto tranquilla per Caputo e compagni. La, invece, è sin qui al secondo posto in classifica: 21 vittorie, 8 sconfitte e 8 pareggi. 58 gol segnati e 30 subiti. Una squadra solida che ha racimolato ben 71 punti in attesa ...

Venerdì 2 giugno SASSUOLO - FIORENTINA, venerdì 2 giugno ore 20:30 (DAZN) Sabato 3 giugno TORINO - INTER, sabato 3 giugno ore

Serie A, probabili formazioni: Vlahovic ancora fuori, le scelte di Inzaghi aspettando la Champions. Chance CDK Calciomercato.com

Stasera, sabato 3 giugno, nel proprio stadio la Cremonese chiude la stagione e saluta la Serie A. Di fronte avrà una Salernitana già salva che dall'arrivo di Paulo Sousa in panchina ha perso solo due ...Torino-Inter mette la parola fine alla stagione dei granata ma non a quella dei nerazzurri. La sfida, in programma questa sera alle ore 18.30 (diretta esclusiva su DAZN), fa da preludio alla finalissi ...