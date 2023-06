Pro Recco-Novi Beograd oggi in tv | Finale Champions League pallanuoto 2023 | orario | programma | streaming

(Di sabato 3 giugno 2023) Nella serata di, sabato 3 giugno, alle ore 21.00, si disputerà a Belgrado, in Serbia, la finalissima della2022-dimaschile: a sfidarsi saranno i padroni di casa deled i campioni in carica della Pro. LA DIRETTA LIVE DI PRODALLE 21.00 Per il secondo anno consecutivo la Pro, che ha vinto le ultime due edizioni del massimo torneo continentale, affronterà nell’ultimo atto, ancora a Belgrado, i padroni di casa serbi del: lo scorso anno i liguri la spuntarono ai tiri di rigore per 17-16 dopo il 13-13 dei tempi regolamentari. La sfida tra Pro ...

Tutte le informazioni disponibili su www.peglifest.it TAGS Alegri E20 CIV Riviera di Pegli PegliFest seconda edizione CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente Lasupera il Vouliagmeni ...Lasupera il Vouliagmeni per 8 - 12 con gioco e cuore e strappa il pass per la finale di Champions League Sabato, alle 21, i campioni d'Europa in carica andranno a caccia della undicesima coppa ...... in piazza Bollo il gran finale con l'istituto ISA 23 Articolo successivo Lasupera il Vouliagmeni per 8 - 12 con gioco e cuore redazionegenova4 ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE A ...

Pallanuoto, Pro Recco in finale di Champions League Virgilio Sport

La Pro Recco sarà in vasca questa sera per giocarsi la Champions League. È la quarta finale in cinque anni, la terza consecutiva, la diciottesima nella storia della competizione. I recchesi, in semifi ...Nella serata di oggi, sabato 3 giugno, alle ore 21.00, si disputerà a Belgrado, in Serbia, la finalissima della Champions League 2022-2023 di pallanuoto maschile: a sfidarsi saranno i padroni di casa ...