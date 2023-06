ha detto che una disputa tra lui e le forze cecene, che stanno anche combattendo a fianco dell'esercito russo in Ucraina, è stata risolta. Ma il capo Wagner ha incolpato la discordia su ...Bakhmut, ledicontro Mosca 'Abbiamo condotto azioni investigative insieme alle forze dell'ordine per documentare tutto. Attualmente le indagini sono in corso', ha dichiarato ...Nel conflitto in corso, entrambe le parti riportano vittime civili ereciproche . Nel ... Putin utilizzaper rimetterlo in riga" L'analisi " Il clan Kadyrov minaccia, per la ...

Prigozhin, accuse misteriose: “Le torri del Cremlino complottano per distruggere lo stato russo” Globalist.it

I vertici russi vogliono far fare la fine del topo ai mercenari del gruppo Wagner Nel continuo scambio di accuse con i vertici militari russi, il ...L'amministrazione di Kharkiv ha riferito che una donna è morta e tre minori sono rimasti feriti nell'esplosione di un auto.