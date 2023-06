Prato | scontro tra auto e bicicletta | muore ciclista

(Di sabato 3 giugno 2023) (Adnkronos) – Incidente mortale a, in via Alessandria, nella zona Soccorso: unè deceduto in seguito all’urto con un’. E’ successo poco dopo le 13. La vittima, un 62enne di nazionalità pakistana, era ancora vivo al momento dell’arrivo dell’ambulanza della Misericordia ma è deceduto poco dopo. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, che sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Italia Sera.

Incidente mortale a Prato, in via Alessandria, nella zona Soccorso: un ciclista è deceduto in seguito all'urto con un'auto. E' successo poco dopo le 13. La vittima, un 62enne di nazionalità pakistana, era ancora vivo al momento dell'arrivo dell'ambulanza della Misericordia ma è deceduto poco dopo. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, che sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.

(Adnkronos) – Incidente mortale a Prato, in via Alessandria, nella zona Soccorso: un ciclista è deceduto in seguito all'urto con un'auto. E' successo poco dopo le 13. La vittima, un 62enne di nazionalità pakistana, era ancora vivo al momento dell'arrivo dell'ambulanza della Misericordia ma è deceduto poco dopo. Sul posto è intervenuta la polizia municipale, che sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.