Pomeriggio Cinque | chiude la quindicesima stagione con ascolti in crescita costante 

(Di sabato 3 giugno 2023) Ieri, venerdì 2 giugno 2023, si è conclusa con successo ladi “”, condotto da Barbara d’Urso. Quest’anno, il programma targato VideoNews ha registratoin costantecon una media di oltre 1.600.000 telespettatori e una share del 16.1%. Sul target 15-64enni, è leader di fascia superando di circa 3 punti la diretta concorrenza con una share media del 18.3%. Leggi anche –> Temptation Island, un ex gieffino nel cast? Raffaella Mennoia interviene “” ha toccato inoltre punte record del 22.6% di share sui 15-64enni e del 20.2% di share individui. Il contenitore pomeridiano, seguito da tutti i segmenti di pubblico, ha totalizzatoimportanti sugli uomini ...

Giancarlo Scheri, direttore Canale 5: 'è uno spazio di infotainment, con un pubblico fedelissimo, i cui risultati sono frutto dell'energia e della passione di Barbara d'Urso, della ...... l'assassino, Alessandro Impagnatiello, barman in un hotel di lusso di Milano,minuti prima ... ha raccontato che, quando neldi sabato c'è stato quell'incontro chiarificatore, c'è ...L'attesa è terminata per i fan di Barbara D'Urso, che venerdì 2 giugno ha fatto un annuncio importante durante l'ultima puntata di. Molti si chiedevano quale sarebbe ...

Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti si sono sposati. L’indiscrezione diffusa da Dagospia è stata confermata in diretta a Pomeriggio Cinque ...Si è conclusa con successo la quindicesima stagione di "Pomeriggio Cinque", condotto da Barbara d’Urso. Quest'anno, il programma targato VideoNews ha registrato ascolti in costante crescita con una me ...