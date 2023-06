"Pomeriggio Cinque" chiude con ascolti in crescita

Giancarlo Scheri, direttore Canale 5: 'è uno spazio di infotainment, con un pubblico fedelissimo, i cui risultati sono frutto dell'energia e della passione di Barbara d'Urso, della ...... l'assassino, Alessandro Impagnatiello, barman in un hotel di lusso di Milano,minuti prima ... ha raccontato che, quando neldi sabato c'è stato quell'incontro chiarificatore, c'è ...L'attesa è terminata per i fan di Barbara D'Urso, che venerdì 2 giugno ha fatto un annuncio importante durante l'ultima puntata di. Molti si chiedevano quale sarebbe ...

Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti si sono sposati. L’indiscrezione diffusa da Dagospia è stata confermata in diretta a Pomeriggio Cinque ...Si è conclusa con successo la quindicesima stagione di "Pomeriggio Cinque", condotto da Barbara d’Urso. Quest'anno, il programma targato VideoNews ha registrato ascolti in costante crescita con una me ...