Pomeriggio 5 chiude i battenti | Barbara D’Urso | spiazza con l’annuncio Cosa ne sarà del suo programma?

... incinta di 7 mesi, ildi giovedì 25 maggio, due giorni prima di ucciderla. I due ... Ed io non voglio sistemarlo",il discorso quel giorno Giulia. L'ultima parola, però, se la prende ...Nel, poi, nella Finale per l'11° posto si è imposta sulla formazione siciliana del Gupe Volley Catania per 3 - 1 (25 - 22, 21 - 25, 25 - 16 e 25 - 18). Sidunque l'avventura per L'...... Cocciaretto nel primocerca il pass per gli ottavi 19.20 - Quasi contemporaneamente si concludono le partite sul Suzanne Lenglen e sul Simonne - Mathieu. Francisco Cerundolo3 - 6 ...

"Pomeriggio Cinque" chiude con ascolti in crescita TGCOM

La conduttrice campana ha fatto chiarezza sul suo futuro professionale dopo aver saluto il pubblico e nel corso dell'ultima puntata della 15edisima edizione di Pomeriggio Cinque.Uno scontro frontale si è verificato nel pomeriggio alle ore 15.50 fra Vezzano e Vigolo Baselga sulla strada statale 45 bis nelle vicinanze di Castel Toblino. Per cause in via di accertamento due veic ...