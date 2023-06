Pnrr | Ue | Con l' Italia scambi costruttivi - Fitto | Valutazione sulla terza rata si concluderà positivamente

Leggi Anche Governo, polemica Fitto - Corte dei Conti dopo i rilievi sulFitto: 'la Commissione siamo in una fase molto positiva e costruttiva' Lo ha dettoRaffaele Fitto, ministro delle ......a Corte Conti, Schlein: "No a uso fondi per armi e munizioni" 'Per le modifiche al Pnnr il termine è al 31 agosto. Solo 5 Paesi su 27 hanno presentato le loro modifiche. Siamo il lineail ...Il lavoro per il pagamento della terza rata del'sta andando avanti' ha affermato un portavoce della Commissione europea, evidenziando che 'sono in corso scambi costruttivile autorità italiane, che forniscono ulteriori informazioni quando ...

Ue: 'Con l'Italia scambi costruttivi sul Pnrr' - Cronaca Agenzia ANSA

“Per le modifiche al Pnnr il termine è al 31 agosto. Solo 5 Paesi su 27 hanno presentato le loro modifiche. Siamo il linea con il percorso Ue”, ha detto ancora il ministro. Quanto alla terza tranche ...Chi comanda davvero nell’era del governo della presidente Giorgia Meloni A sette mesi dall’insediamento dell’esecutivo di destra-destra guidato da un partito, Fratelli d’Italia, sempre all’opposizion ...