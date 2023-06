(Di sabato 3 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “E’, in questo caso,ilper rendere più snella la procedura, in un momento in cui ci sono tempi ristrettissimi per l’esecuzione dei lavori previsti dal piano”. Così il presidente emerito della Corte Costituzionale, Cesare, in un’intervista al Tg2 diretto da Antonio Preziosi, sulla questione delle modifiche del Governo aldella Corte dei Conti sugli atti delsul “”, oggetto in questi giorni della discussione tra Governo e Commissione Europea ha dichiarato: “E’ ilche la Corte dei Conti può fare, secondo quanto prevede la legge, mentre ...

... Cesare, in un'intervista al Tg2 diretto da Antonio Preziosi, sulla questione delle modifiche del Governo al controllo concomitante della Corte dei Conti sugli atti delsul "...... sulla questione delle modifiche del Governo al controllo concomitante della Corte dei Conti sugli atti del. Intervistato da Marina Nalesso,sul 'controllo concomitante', oggetto in ...... Cesare, in un'intervista al Tg2 diretto da Antonio Preziosi, sulla questione delle modifiche del Governo al controllo concomitante della Corte dei Conti sugli atti delsul "...

Pnrr, Mirabelli “Giustificato eliminare il controllo concomitante ... Il Denaro

«E’ giustificato, in questo caso, eliminare il controllo concomitante per rendere più snella la procedura, in un momento in cui ci sono tempi ristrettissimi per ...In riferimento alle dichiarazioni di un portavoce della Commissione Europea sulle norme riguardanti la Corte dei conti e i controlli sul Pnrr, il Governo italiano ha delle osservazioni di merito e di ...