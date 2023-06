Playoff Serie B | Parma fuori! La finale sarà Bari-Cagliari

(Di sabato 3 giugno 2023) Ladeidi. È questo il verdetto scaturito dalle due semifinali deidel campionato cadetto. Dopo il successo delsul Sudtirol maturato nella serata di ieri, quest’oggi un pareggio a reti bianche ha permesso aldi staccare il secondo pass per lache metterà in palio la promozione. Primo tempo piuttosto equilibrato nel quale ilnon riesce a costruire grandi pericoli per la porta di Radunovic, mentre ilsi fa decisamente più pericoloso. I sardi trovano addirittura la rete con Lapadula, il Var però annulla per fuorigioco. Neldi primo tempo Chichizola risponde presente su ...

Saranno Bari e Cagliari a giocarsi la promozione inA, nella doppia finale in programma l'8 e l'11 giugno. I sardi hanno eliminato il Parma in semifinale pareggiando 0 - 0 nella gara di ritorno al Tardini, dopo essersi imposti per 3 - 2 all'...Episodio da moviola al minuto 27 del match del Tardini tra Parma e Cagliari , valevole per la semifinale di ritorno deidiB 2022/2023. Sohm finisce per terra dopo un contatto in area di rigore con Dossena , ma Orsato non ritiene falloso l'intervento e lascia giocare, nonostante le numerose proteste dei ...Alla vigilia della semifinale di andata deidiC contro il Foggia, a finire nell'occhio del ciclone è l'allenatore del Pescara Zdenek Zeman . Quest'ultimo è stato accusato d'essersi accanito contro la Juventus, soprattutto sulle ...

Nel ritorno delle semifinali playoff gli emiliani cercano invano il gol con Bonny e Zanimacchia. Decisiva la vittoria all'andata dei sardi ...L'Acqua San Bernardo Cantù non riesce a strappare la vittoria sul campo della GTG Pistoia che vincendo per 80-77 (25-15, 21-22, 12-15, 22-25), forza la serie a Gara 5. Le ...