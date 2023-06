Playoff Serie B | il Cagliari raggiunge il Bari in finale

Saranno Bari e Cagliari a giocarsi la promozione inA, nella doppia finale in programma l'8 e l'11 giugno. I sardi hanno eliminato il Parma in semifinale pareggiando 0 - 0 nella gara di ritorno al Tardini, dopo essersi imposti per 3 - 2 all'...Episodio da moviola al minuto 27 del match del Tardini tra Parma e Cagliari , valevole per la semifinale di ritorno deidiB 2022/2023. Sohm finisce per terra dopo un contatto in area di rigore con Dossena , ma Orsato non ritiene falloso l'intervento e lascia giocare, nonostante le numerose proteste dei ...Alla vigilia della semifinale di andata deidiC contro il Foggia, a finire nell'occhio del ciclone è l'allenatore del Pescara Zdenek Zeman . Quest'ultimo è stato accusato d'essersi accanito contro la Juventus, soprattutto sulle ...

In virtù del 3-2 dell'andata, al Cagliari è bastato uno 0-0 in casa del Parma per aggiudicarsi la finale contro il Bari. La vincente tra queste due squadre tornerà in Serie ...E' il Cagliari la seconda finalista dei playoff di Serie B. Gli isolani escono indenni dal 'Tardini' (0-0) e in virtù del successo dell'andata si giocheranno la promozione in Serie A contro il Bari.