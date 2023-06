Playoff Serie B 2022 23 | regolamento | date | risultati

(Di sabato 3 giugno 2023) Al termine della stagione regolare, la terza squadra promossa inA sarà espressa dagli spareggi:/23 Saranno ia stabilire la terza squadra diB promossa inA dopo Frosinone e Genoa, che hanno concluso la stagione regolare del torneo cadetto piazzandosi ai primi due posti./23: il distacco fra la terza classificata, il Bari, e la quarta, il Parma, è stato infatti di sole 5 lunghezze, facendo scattare in automatico gli spareggi, che non si sarebbero invece disputati se la distanza in graduatoria fra terza e quarta fosse stata di 14 o più punti. IlSecondo ilvigente della ...

Le parole di Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, dopo la vittoria dei sardi che vale l'accesso alla finale deidiB Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Cagliari contro il Parma che vale la finale deidiB. VITTORIA ...Dopo i Galletti, sono infatti gli uomini di Claudio Ranieri a qualificarsi per la finale deidiB grazie al pareggio per 0 - 0 ottenuto al Tardini contro il Parma nella gara di ritorno ...Il Bari ha conosciuto stasera la sua avversaria per la doppia finale deidiB, con match d'andata fissato alle 20.30 di giovedì 8 giugno e il ritorno che verrà disputato domenica 11, sempre alle 20.30. Dopo il pirotecnico successo in rimonta in Sardegna - da ...

I rossoblù di Ranieri festeggiano il passaggio del turno: ora la finalissima con il Bari per un posto nella prossima Serie A ...Gigi Buffon piange dopo l'eliminazione del Parma dai playoff per ritornare in Serie A. Nei prossimi giorni la leggenda italiana deciderà.